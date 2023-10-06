Вооруженные силы РФ отразили три волны атак ВСУ на Ореховском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Ореховском направлении идут тяжелые бои, российские военные смогли отразить три волны атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии. Всего со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск», — сказал Рогов.

По его словам, тяжелые бои там продолжаются.

Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска смогли добиться тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях. Он отметил, что на Ореховском направлении российские военные смогли расширить «серую» зону, отбросив ВСУ на 250-300 метров.

Глава запорожского общественного движения также добавил, что на Времевском направлении севернее села Приютное ВС РФ взяли несколько вражеских позиций и пару опорных пунктов.

До этого Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области американские танки Abrams «будут гореть, как немецкие Leopard и британские Challenger 2».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.