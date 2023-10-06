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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура после взрывов

Глава ОВА Кипер сообщил о взрывах в Измаильском районе Одесской области

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Shutterstock

В Одесской области в ночь на 6 октября произошли взрывы, в результате которых припортовая инфраструктура получила повреждения, а работа паромной переправы приостановлена, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

Как сообщил Кипер, от взрывов загорелись девять грузовых автомобилей. Однако к утру пожар уже удалось ликвидировать.

«Внимание: функционирование паромной переправы временно остановлено», — добавил Кипер у себя в Telegram-канале.

Власти и очевидцы ранее сообщали о взрывах в Измаильском районе на юге Одесской области. Мэр Харькова Игорь Терехов тоже рассказал о слышимых в городе взрывах. Административный центр района — город Измаил — является крупным портом на Дунае.

В ночь на 6 октября в семи регионах Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и Черкасской области.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости установить усиленный контроль над Одессой из-за размещения в городе рекламы и информации на русском языке.

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