Шойгу поручил нарастить темпы производства Су-34

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» увеличить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как указали в пресс-службе ведомства, в ходе визита на завод Шойгу проверил летно-испытательную станцию и цех сборки продукции «Объединенной авиастроительной корпорации». Данное предприятие занимается выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей Су-34.

До этого Шойгу сообщил о формировании в составе Вооруженных сил девяти резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы.

В конце августа Министр обороны РФ поручил нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, которые применяют участники спецоперации.

5 октября Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

В середине сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источники передавало, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности.

До этого военный аналитик Драго Босник заявлял, что российские Су-34, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и НАТО.

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