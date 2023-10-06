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Минобороны РФ и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год

Шойгу: Минобороны РФ и Новосибирский авиазавод заключили контракты на 2024 год

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российское оборонное ведомство заключило контракты с Новосибирским авиационным заводом имени Чкалова на 2024 год. Об этом сообщил ТАСС.

«Кроме того, у нас здесь завершена контрактация 2024 года. Каких-то вопросов, требующих нашего внимания, по 2024 году нет», — заявил Шойгу.

Отмечается, что на авиазаводе также обсудили ход выполнения текущих контрактов и задачи на следующий год.

Ранее сообщалось, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». По его данным, беспилотники планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах.

В конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого «Охотника», летные испытания которого начались в августе 2019 года, рассказал источник. Речь идет, в частности, о системе бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера. Третий и четвертый беспилотники «будут фактически соответствовать серийной версии «Охотника», добавил источник.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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