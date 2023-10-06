Шойгу поставил задачи нарастить темпы производства техники Новосибирскому заводу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова» рассмотрел вопрос создания комплекса с беспилотниками большой дальности. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как рассказали в министерстве, Шойгу поставил задачу руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемой продукции.

В ходе совещания с руководством предприятия и профильных органов военного управления глава Минобороны отметил, что вопрос оснащения Вооруженных Сил РФ перспективными образцами авиационной техники постоянно находится в центре внимания ведомства.

«Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — говорится в сообщении.

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