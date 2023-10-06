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Марочко рассказал об уровне активности ВСУ на Донецком направлении

Подполковник Марочко назвал действия ВСУ на Донецком направлении «вялыми»

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины снизили свою боевую активность на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечается снижение обстрелов наших позиций со стороны украинских боевиков. Действия штурмовых групп начали принимать «вялый» характер и сократились по продолжительности», — сказал Марочко.

По его словам, противник занимается восполнением потерь, а также перегруппировкой.

Ранее Марочко заявил, что российские военные перешли к атакующим действиям на всем участке фронта Краснолиманского направления. По его словам, Вооруженные силы Украины терпят огневые поражения, которые ВС РФ наносит равномерно по всему участку данного направления.

До этого сообщалось, что российские силы отбили атаки 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) и штурмовиков 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

*   организация запрещена в России
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