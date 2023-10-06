В США прокомментировали испытания РФ ракеты с ядерной установкой «Буревестник»

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», оснащенная ядерной энергетической установкой, может поражать цели на территории США. Об этом заявил майор американской армии в отставке и аналитик Майк Лайонс в беседе с телеканалом CBS News, фрагмент которой опубликован в Youtube.

Как отметил Лайонс, говоря об этих ракетах, обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это позволит преодолевать данной ракете десятки тысяч километров.

По его мнению, размещение таких ракет в Арктике стало бы серьезной угрозой и позволило бы поражать цели в США, не используя межконтинентальные баллистические ракеты.

5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна провела успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что данный тест был последним. Президент также заявил о скором завершении работ над стратегическим комплексом «Сармат».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.