Звуки взрывов слышны в Харькове на Украине

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о слышимых взрывах в городе на Украине. В своем Telegram-канале Терехов написал: «Город Харьков подвергается обстрелу. Имеются данные об атаке в центральной части города».

С 6:48 (по московскому времени) в Харьковской области раздаются сигналы воздушной тревоги.

Сегодня ночью взрывы произошли в Измаильском районе Одессы на Украине. В Черкасской области также произошли взрывы.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы.

1 октября в Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве. По данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы также произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей стране. С тех пор объявляется воздушная тревога в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.