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Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ на Купянском направлении

МО России: группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесла 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, истребители Су-34 нанесли семь ударов по пунктам временной дислокации украинской армии в районах Невского и Новолюбовки.

Зыбинский добавил, что экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации совершили 12 ракетно-бомбовых ударов по украинским военным в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Кроме того, в направлении Макеевки тяжелая огнеметная система также поразила сосредоточение ВСУ.

Руководитель пресс-центра отметил, что в результате ударов были уничтожены до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, шесть пикапов и два беспилотника.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 170 человек на Купянском направлении. По данным ведомства, на данном направлении огневое поражение противнику нанесли подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии.

До этого в Минобороны РФ заявляли, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил России отразили две атаки ВСУ в Донецкой народной республике.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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