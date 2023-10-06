Глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация этой группировки войск ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в ДНР.

Кроме того, Савчук сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

28 сентября Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные сил РФ смогли уничтожить командно-наблюдательный пункт ВСУ возле населенного пункта Федоровка в Донецкой народной республике.

До этого МО РФ сообщило, что российские военные уничтожили четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на территории Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

В заявлении указано, что наблюдательные пункты находились в районе сел Вербовое, Червоный Яр и Работино. Еще один объект украинской армии располагался вблизи донецкого населенного пункта Карповка.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.