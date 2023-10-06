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Минобороны сообщило о поражении спецназа «Азов»*

МО России: ВС РФ поразили бригаду спецназа «Азов» на Краснолиманском направлении

Войска российской группировки «Центр» ударили по украинским штурмовикам и спецназу «Азова» (организация запрещена в России) на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», — сказал он.

Савчук отметил, что потери украинских войск составили свыше 40 военных.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки уничтожили склад Вооруженных сил Украины в районе Богдановки в Кировоградской области.

Также в оборонном ведомстве заявляли, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили две атаки украинской армии в Луганской народной республики.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко говорил, что ВСУ продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения Вооруженных сил России с целью перехвата инициативы на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

*   организация запрещена в России
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