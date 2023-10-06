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Стало известно, что F-16 будет проще подавить комплексами РЭБ, чем самолеты из СССР

Источник РИА Новости: F-16 будет легче подавить РЭБ, чем самолеты из СССР

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Ints Kalnins/Reuters

По информации, полученной РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией, российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), задействованные в зоне спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16, которые Запад планирует передать Украине.

Согласно словам источника, российские системы РЭБ получат настройки, специально разработанные для подавления радиолокационных станций и бортового оборудования истребителей F-16 НАТО. Он также отметил, что подавление этой техники будет проще, чем самолетов советской разработки, которые находятся в украинском вооружении.

Ранее другой информированный источник сообщил РИА Новости, что системы РЭБ Вооруженных сил России успешно подавляют боевые самолеты украинских Вооруженных сил.

Также стало известно, что в Чехии решили купить истребители США. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что правительство страны приняло решение о закупке в США 24 сверхзвуковых истребителей F-35.

В июле премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага поставит Киеву авиасимуляторы, чтобы обучение летчиков для истребителей F-16 проходило на Украине.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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