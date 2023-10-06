В районе Севастополя произошла атака двумя безэкипажными морскими катерами

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в районе Северного мола. Это расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, уточняется в сообщении.

По предварительный информации, сейчас в районе Севастополя отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

Ранее представитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма.

4 октября Минобороны России сообщало, что российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. В ведомстве заявляли, что для отражения нападения в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что диверсанты передвигались на быстроходном катере и трех гидроциклах в сторону мыса Тарханкут. У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».