Поддержка Украины со стороны стран Запада ослабевает, так как правительства начинают сомневаться в целесообразности, считает обозреватель газеты The Daily Telegraph Кон Кафлин.

«Если рассуждать с позиций Киева, это внезапное ослабление поддержки со стороны Запада не сулит ему ничего хорошего в плане шансов на успех в текущем конфликте. Кроме того, встает вопрос: действительно ли Запад все еще хочет победы Украины?» — пишет Кафлин.

Обозреватель пишет, что поставки вооружений для Украины, ранее приносившие пользу, теперь только действуют в ущерб интересам Украины, затягивая кровопролитный конфликт без шанса Киева на победу.

Кафлин указал, что уже две европейские страны прямо отказались от военной поддержки Украины — Польша и Словакия.

Ранее чешский президент Петр Павел призвал европейцев «не поддаваться усталости» от украинского конфликта, заявив, что верит в то, что в этой стране скоро воцарится мир.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.