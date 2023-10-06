В Черкасской области произошли взрывы

В Черкасской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

При этом подробности не уточняются.

В ночь на 6 октября в семи регионах Украины объявили воздушную тревогу, в том числе и Черкасской области.

До этого украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Николаеве произошли взрывы.

1 октября в Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве. По данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы также произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.