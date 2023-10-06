В семи регионах Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщается на сайте министерства цифровой трансформации страны.

Изначально тревога была объявлена только в Николаевской и Харьковской областях. Потом сирены зазвучали в Кировоградской, Одесской и Черкасской областях. Позже к ним добавились Винницкая, Полтавская и Днепропетровская области. Также тревога объявлена на территории подконтрольных Киеву частей ЛНР и Херсонской области.

До этого в Киеве и Николаеве произошли взрывы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.