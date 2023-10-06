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Минобороны сообщило о пресечении атаки пяти беспилотников на Белгородскую область

Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Белгородской областью

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Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских дронов над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«5 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — сказано в сообщении.

Накануне Минобороны сообщало, что средства ПВО РФ сбили второй за час беспилотник Вооруженных сил Украины в Белгородской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что российские системы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией региона.

5 октября днем Гладков также заявлял, что в районе поселка Горьковский был ликвидирован беспилотный летательный аппарат.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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