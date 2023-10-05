США сбили турецкий БПЛА в Сирии

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 5 октября приблизительно в 7:30 мск в Сирии войска США зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях провинции Хасеке. Некоторые из ударов пришлись по территории оперативной зоны Соединенных Штатов.

«Примерно в 11:30 турецкий БПЛА вновь оказался [в данной зоне] <…>. Американское командование сочло беспилотник, который теперь находился на расстоянии менее полукилометра от сил США, потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40», — заявил Райдер.

До этого стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент мандат о продлении на два года полномочий ВС проводить операции в Сирии и Ираке.

До этого стало известно, что военные операции Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, примут более активный и жесткий характер.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.