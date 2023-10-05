Шольц сообщил о планах поставить на Украину дополнительную систему ПВО Patriot

Берлин намерен передать Киеву еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы защитить воздушное пространство страны предстоящей зимой. Об этом в ходе третьего саммита Европейского политического общества заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает РИА Новости.

По словам главы правительства, он уже сообщил о соответствующих планах президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом представитель Берлина уточнил, что данный комплекс будет находиться в зоне боевых действий до начала весны.

«Это то, что сейчас нужнее всего», — сказал Шольц на мероприятии в Испании.

В то же время он указал, что ФРГ следует избегать эскалации конфликта. Именно поэтому немецкое руководство пока не рассматривает возможность поставок на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, резюмировал канцлер.

5 октября немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на производстве вооружений, сообщил о начале поставок автоматизированных систем SurveilSpire в зону украинского конфликта. Указанные комплексы оснащены камерами дневного и ночного видения, а также мини-беспилотниками с автопилотом. Как указано в заявлении компании, их основное предназначение — разведка и противодействие дронам.

Ранее в ФРГ сообщили, что в «обозримом будущем» не собираются снабжать киевские власти ракетами Taurus.