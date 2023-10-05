Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о продвижении российской армии в зоне СВО

Путин: 4 октября бойцы ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации

close
100%
РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 4 октября российские войска продвинулись и улучшили свои позиции сразу на 12 участках фронта в зоне проведения спецоперации. О ситуации на линии соприкосновения глава государства рассказал в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает ТАСС.

Как следует из его слов, правительство страны видит происходящее в зоне боевых действий и находится в курсе ситуации. При этом президент подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы РФ действуют уверенно и продвигаются на многих направлениях.

«Вчера [продвинулись] по всей линии соприкосновения на 12 участках», — уточнил Путин.

Он добавил, что в большинстве случаев российским военным удалось оттеснить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 300-500 метров. Тем не менее на двух участках этот показатель достиг 1,5-1,6 тыс. метров.

Также, отвечая на вопросы гостей и журналистов, глава государства рассказал о потерях украинских войск за последние четыре месяца. Путин отметил, что с начала контрнаступления ВСУ лишились более 90 тыс. солдат и свыше 550 танков.

Ранее Путин объяснил, для чего Россия начала спецоперацию на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий