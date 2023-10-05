Путин рассказал о продвижении российской армии в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 4 октября российские войска продвинулись и улучшили свои позиции сразу на 12 участках фронта в зоне проведения спецоперации. О ситуации на линии соприкосновения глава государства рассказал в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает ТАСС.

Как следует из его слов, правительство страны видит происходящее в зоне боевых действий и находится в курсе ситуации. При этом президент подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы РФ действуют уверенно и продвигаются на многих направлениях.

«Вчера [продвинулись] по всей линии соприкосновения на 12 участках», — уточнил Путин.

Он добавил, что в большинстве случаев российским военным удалось оттеснить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 300-500 метров. Тем не менее на двух участках этот показатель достиг 1,5-1,6 тыс. метров.

Также, отвечая на вопросы гостей и журналистов, глава государства рассказал о потерях украинских войск за последние четыре месяца. Путин отметил, что с начала контрнаступления ВСУ лишились более 90 тыс. солдат и свыше 550 танков.

Ранее Путин объяснил, для чего Россия начала спецоперацию на Украине.