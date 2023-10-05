Путин назвал число добровольцев, заключивших контракты с МО РФ за год

Президент России Владимир Путин заявил, что порядка 350 тысяч человек заключили контракты с Министерством обороны. Об этом он сообщил в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», главу государства цитирует ТАСС.

«Еще примерно 5 тыс., больше даже, так называемых добровольцев. Хотя они все добровольцы, но просто это другая категория — контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тыс., а в этом — и проявление доверия людей к политике российского государства», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что общей целью спецоперации на Украине является денацификация страны.

До этого Путин заявил, что Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, в России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, а все проблемы из-за введения санкций преодолены.

Ранее Путин назвал цель СВО.