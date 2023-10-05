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Путин заявил, что Россия фактически закончила работу над «Сарматом»

Путин: «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что РФ фактически закончила работу над ракетным комплексом «Сармат».

Глава государства отметил, что Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство «Сармата» и межконтинентальной ракеты «Буревестник»

Путин подчеркнул, что необходимо закончить бюрократические процедуры.

Ранее журнал Military Watch Magazine написал, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» потенциально способен уничтожить территорию, по площади превосходящую Францию или американский штат Техас. Как говорится в материале, принятие данных установок на вооружение еще больше увеличило разрыв в военном потенциале РФ и США. В частности, речь идет о возможностях их стратегических ракетных войск наземного базирования.

В декабре прошлом года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что уже проводятся работы по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

Ранее Путин назвал цель СВО.

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