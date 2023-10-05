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Путин рассказал о статусе миротворцев РФ в Карабахе после 2020 года

Путин: у миротворцев РФ в Карабахе были права на наблюдение после 2020 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у российских миротворцев в Нагорном Карабахе после 2020 года было право только на наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.

«Российские миротворцы в Карабахе могли только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, никаких других прав у них нет», — говорится в сообщении.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз призывает Армению и Азербайджан взаимно признать свою территориальную целостность. В этот же день глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен проведет двухстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде, чтобы обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

5-6 октября в испанской Гранаде проходит третий саммит Европейского политического сообщества, а также неформальное заседание Европейского совета. Гранада расположена в автономном сообществе Андалусия на юге Испании.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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