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Глава Крыма рассказал о проблемах украинских войск на всей линии фронта

Глава Крыма Аксенов: ВСУ столкнулись с проблемами на всей линии фронта

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами не только на Запорожском направлении, а на всей линии фронта.

«Если бы не было западной помощи и поставок вооружений, то все это закончилось бы в течение самого короткого промежутка времени», — сказал он.

Аксенов указал, что Киев бросает своих военнослужащих в бой как пушечное мясо, былого ожидания у Украины от контрнаступления уже нет. Глава Крыма отметил, что для киевских властей нет и не было никогда ценности человеческой жизни.

«Контрнаступление для них пиаровская акция. Было много ожидания, рекламы, пафоса, а факту – отсутствие результата», — считает Аксенов.

Глава региона назвал отсутствие стратегического успеха в ходе так называемого контрнаступления заслугой в первую очередь силы духа и воинского мастерства российских солдат: военнослужащих, добровольцев, ополченцев.

«Никакой перспективы у этого контрнаступления у них нет», — заключил он.

До этого Аксенов сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на территории Крыма, усилены и готовы к возможным массовым атакам со стороны украинских военных.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.

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