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Ереван сообщил об обстреле азербайджанскими военными машин с продовольствием для ВС Армении

МО Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по машинам в Гегаркуникской области

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AP

Минобороны Армении сообщило, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций на участке Кута в Гегаркуникской области.

По информации военного ведомства Армении, инцидент произошел 5 октября около 13.50 (12.50 мск).

«Пострадавших нет», — заявили в Минобороны.

В Азербайджане в свою очередь заявили, что 5 октября в 14.50 подразделения ВС Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Потерь среди личного состава и техники в рядах ВС Азербайджана нет, указали в Минобороны республики.

Несколькими днями ранее армянское Минобороны также сообщало, что азербайджанские военные обстреляли машины, доставлявшие продовольствие для армянских военных. По информации военного ведомства, были пострадавшие.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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