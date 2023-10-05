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Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Брянской областью

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что система противовоздушной обороны (ПВО) 5 октября днем сбила в воздухе над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотник самолетного типа был сбит приблизительно в 15:00 мск. В Минобороны утверждают, что БПЛА пытался атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — подчеркнули в ведомстве.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

До этого Вооруженные силы России контратаковали на участке Работино — Вербовое, нанеся мощный удар ВСУ. Российские ВС обстреливают солдат ВСУ из артиллерии, а также применяют авиабомбы ФАБ-250/500. Уточняется, что потери противника растут из-за большого числа гражданского транспорта в отступающих колоннах.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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