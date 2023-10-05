Испания предложила Украине системы ПВО и оружие для борьбы с беспилотниками

Власти Испании предложили Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО) и системы вооружения для уничтожения беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

В Гранаде испанский премьер-министр Педро Санчес провел двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Санчес предложил президенту Украины новые системы противовоздушной обороны и для борьбы с беспилотниками», — заявили в пресс-службе королевства.

Также Мадрид предложил Киеву специализированную подготовку для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и новое оборудование для разминирования.

На встрече с премьер-министром Испании Зеленский обсудил предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, работу и защиту зернового коридора.

5 октября глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что президент США Джо Байден пообещал ему, что Соединенные Штаты «поддержат Украину в долгосрочном режиме».

Ранее генерал Ходжес назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине.