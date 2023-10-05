Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Испания предложила Украине системы ПВО и оружие для борьбы с беспилотниками

Власти Испании предложили Украине системы ПВО и оружие против беспилотников

close
100%
Depositphotos

Власти Испании предложили Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО) и системы вооружения для уничтожения беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

В Гранаде испанский премьер-министр Педро Санчес провел двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Санчес предложил президенту Украины новые системы противовоздушной обороны и для борьбы с беспилотниками», — заявили в пресс-службе королевства.

Также Мадрид предложил Киеву специализированную подготовку для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и новое оборудование для разминирования.

На встрече с премьер-министром Испании Зеленский обсудил предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом, работу и защиту зернового коридора.

5 октября глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что президент США Джо Байден пообещал ему, что Соединенные Штаты «поддержат Украину в долгосрочном режиме».

Ранее генерал Ходжес назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий