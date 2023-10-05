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В ОДКБ прокомментировали совместную подготовку военных в современных условиях

В ОДКБ заявили, что совместную подготовку военных надо скорректировать

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Заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Лисовский заявил, что программы совместной подготовки военных кадров в организации нужно дополнительно скорректировать с учетом произошедших в последнее время в мире изменений форм и способов вооруженной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лисовского, формы и способы вооруженной борьбы претерпели изменения, а современные виды вооружений применяются со всех сторон, которые принимают участие во всех конфликтах.

«И у нас есть возможность посмотреть, что нужно сегодня изменить в наших учебных планах и программах», — отметил он.

До этого стало известно, что участники учений «Нерушимое братство», совместных с миротворческими силами ОДКБ, направляются в Киргизию.

Изначально маневры должны были состояться в Армении, однако Ереван отказался от их проведения, посчитав «нецелесообразными» «по крайней мере в этом году». В июле Армения также не стала участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте, сославшись на занятость силовиков.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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