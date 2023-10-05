Глава Крыма сообщил об усилении системы ПВО на территории республики

Средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на территории Крыма, усилены и готовы к возможным массовым атакам со стороны украинских военных. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что периодические попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по объектам на полуострове отразились на желании туристов приезжать в Крым. По его словам, люди опасаются посещать местные населенные пункты и курорты.

Тем не менее Аксенов подчеркнул, что в настоящее время система защиты республики выстроена достаточно эффективно. Как он сказал, после начала атак силы ПВО были значительно усилены и теперь на полуострове имеется достаточное количество соответствующих средств для «противостояния массовым налетам».

«Мы четко понимаем и знаем, где, когда примерно, по каким целям могут быть нанесены удары, каким способом и так далее», — добавил Аксенов.

5 октября крымский политолог Денис Барутин в комментарии для телеканала Tsargrad.tv не исключил, что в скором времени украинские войска вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту. Таким образом они могут «отметить годовщину» подрыва переправы 8 октября 2022 года, указал специалист.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.