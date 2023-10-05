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Минобороны РФ заявило об уничтожении склада ВСУ в Кировоградской области

МО России: уничтожен склад ВСУ в районе Богдановки в Кировоградской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе специальной военной операции сообщило, что российские военные за сутки уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Богдановки в Кировоградской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 107 районах», — добавило российское оборонное ведомство.

Также на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинская сторона сейчас продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения Вооруженных сил России с целью перехвата инициативы на Краснолиманском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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