На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино ЛНР, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.

В течение суток на Краснолиманском направлении ВС Украины потеряли до 80 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-30.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинская сторона сейчас продолжает безуспешные попытки ослабить подразделения Вооруженных сил России с целью перехвата инициативы на Краснолиманском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.