За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 170 человек на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, на данном направлении огневое поражение противнику нанесли подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии. Бои шли в районе населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, а также под Тимковкой и Синьковкой в Харьковской области.

«Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы М109 «Paladin», а также орудие Д-30», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в Минобороны России раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении. Там украинские войска потеряли до 210 военнослужащих.

4 октября Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 165 военных на Донецком направлении. Бои шли в районе Константиновки в ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.