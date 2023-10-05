Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 210 военных на Донецком направлении

close
100%
Alex Babenko/AP

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР. В течение суток ВС Украины лишились до 210 военнослужащих, а также четыре боевые и бронированные машины, шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М-777 американского производства, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

4 октября Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 165 военных на Донецком направлении. Кроме того, в районе Константиновки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинской армии.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий