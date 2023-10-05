На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при содействии боевых самолетов и артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР. В течение суток ВС Украины лишились до 210 военнослужащих, а также четыре боевые и бронированные машины, шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М-777 американского производства, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

4 октября Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли до 165 военных на Донецком направлении. Кроме того, в районе Константиновки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады украинской армии.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.