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В Белгородской области арестовали мужчину, желавшего перейти на сторону Украины

Baza: в Белгородской области арестован мужчина, пытавшийся перейти на сторону ВСУ

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Белгородской области арестовали местного жителя по обвинению в попытке перехода на сторону Украины, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 28-летний мужчина намеревался вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России).

«На 28-летнего Ивана Ф. из поселка Дубовое возбудили дело за приготовление к госизмене и участии в террористической организации. Как считает следствие, в конце июня Иван попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина не смог перейти границу.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Новосибирске на территории воинской части задержали участника легиона «Свобода России».

Он признался, что в ночь на 11 сентября он поджег помещение между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Мужчина пояснил, что не получал денег за свои действия.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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