ВСУ не смогут наступать в 2024 году без помощи США

Вооруженные силы Украины не смогут вести наступательные действия в 2024 году в случае если США не будет оказывать поддержку Киеву. Такое мнение выразил колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

Он отметил, что существует вероятность, что США не смогут поддерживать Украину в 2024 году из-за того, что конгресс смог не допустить приостановки работы федерального правительства.

«При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется действовать на пределе своих возможностей просто, чтобы удержать то, что у нее есть. Обороняться тоже станет сложнее», — считает Брэндс.

Ранее сообщалось, что украинские политики опасаются прекращения помощи США после отставки спикера американской палаты представителей Кевина Маккарти. Отмечается, что украинское правительство в большой степени полагается на зарубежную финансовую и оборонную поддержку и ожидает получить $42,8 млрд от международных доноров в 2024 году, причем большая часть суммы должна поступать из Соединенных Штатов. По словам Климпуш-Цинцадзе, в связи с отставкой Маккарти вся обещанная будущая помощь США теперь находится «в подвешенном состоянии».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.