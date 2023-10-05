Турецкий беспилотник сбит в небе над базой США в сирийской Хасеке

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 Турции сбили над военной базой Соединенных Штатов и западной коалиции на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что инцидент произошел в Телль-Бейдаре на севере сирийской провинции Хасеке.

Отмечается, что турецкий беспилотник, который готовился нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен ракетой.

1 октября сообщалось, что в Анкаре возле зданий парламента и Министерства внутренних дел Турции произошел террористический акт. Утром к зданию МВД подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из террористов взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был затем ими ликвидирован. Двое полицейских получили легкие ранения.

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не смогла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США.

Ранее Сирия призвала Турцию вывести войска с территории страны.