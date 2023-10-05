ВСУ повторно обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Украина повторно обстреляла населенные пункты в Шебекинском городском округе.

По предварительной информации, никто не пострадал, однако в населенном пункте Шебекинский повреждения получили восемь частных домовладений, один автомобиль и один автобус. Глава региона также заявил, что в городе Шебекино часть снарядов долетела до центра города.

«Есть попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Осколками снарядов посекло два административных здания и коммерческий павильон», — написал он.

Гладков отметил, что на месте уже находятся оперативные службы.

До этого Гладков сообщал, что в районе поселка Горьковский был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

5 октября Гладков сообщил об обстреле поселка Шебекинский в Шебекинском городском округе.

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