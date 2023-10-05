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Генерал Ходжес назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине

Генерал США Ходжес рассказал о двух ошибках Джо Байдена в конфликте на Украине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки, противостоя России в украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью Rzeczpospolita.

«Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом конфликте — почему мы даем Киеву 50 и более миллиардов долларов», — сказал генерал.

Он отметил, что без конкретной цели Вашингтону трудно проводить свою политику на Украине.

Говоря о второй ошибке, Ходжес заявил, что американцы предоставляют Javelin, Stinger, ATACMS и другое оружие, но не всегда за этим стоит план.

Также Ходжес отметил, что Байден чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России, в том числе из-за того, что в администрацию Белого дома входят много бывших сотрудников времен Барака Обамы, настроенных на диалог с Москвой.

До этого стало известно, что украинские политики опасаются, что после отставки республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса американцы перестанут выделять деньги для Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом покинула овчарка Байдена.

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