Украинские военные используют импровизированную бронемашину БМД-РПР, которая вредна для экипажа из-за большого количества дыма от пушки, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Экс рассказал, что машина представляет собой подвижный разведывательный пункт ПРП-3 с установленной не ней башней от БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. При стрельбе ствол орудия выдает много дыма, который должен выводиться через вентилятор или в открытый люк башни.

По мнению обозревателя Forbes, вид этой самодельной машины, «изрыгающей белый дым при стрельбе», является «ядовитым напоминанием об одной из самых острых проблем украинских военных». Экс подчеркнул, что мало того, что этот дым вреден для здоровья экипажа, но он также выдает противнику местонахождение бронемашины.

В августе военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском и части Донецкого направлениях, граничащих с ЛНР, все чаще используют самодельные беспилотники.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.