Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Франция ведет переговоры с Латвией о передаче ей истребителей, сообщает РИА «Новости».

«Теперь, запланировав передачу истребителей Литве в конце года в рамках миссии НАТО, Франция ведет переговоры с Латвией о том, чтобы сделать то же самое», — написало агентство.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в конце 2022 года говорил, что его страна собирается усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за происходящего на Украине. Чиновник также заявлял, что Франция направит в Эстонию военных, а в Литву — дополнительные истребители Rafale. Боевые машины пехоты и французские танки Leclerc отправили на военную базу Кинку в Румынии, где располагается контингент из 700 французских солдат.

Ранее Лекорню заявлял, что продажа оружия на Украину — хорошая возможность для французских оборонных компаний, если конфликт затянется, а также в плане участия в восстановлении украинской армии.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумным план Запада по спонсированию Украины.