ВСУ обстреляли пекарню в приграничном российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, обстрел, производящийся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», повредил здание местной пекарни.

В настоящее время время в городе звучат сирены, люди прячутся в укрытиях, пишет Shot.

Утром 5 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Шебекинский в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал.

До этого Гладков сообщал, что в Белгороде обломками БПЛА было повреждено административное здание. Также были повреждены обломками после уничтожения объектов системой ПВО частный дом и три автомобиля в селе Шишино.

Система ПВО сработала в ночное время над Белгородом. Удалось сбить порядка 19 объектов. Масштаб разрушений от падения обломков дронов уточняются.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.