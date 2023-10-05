В Кремле прокомментировали слова министра Нидерландов о поддержке Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что Западу жизненно необходимо поддерживать Украину в конфликте.

Песков назвал это заявление типичным, так как Украина продолжает использовать дешевых солдат и не скрывает свои намерения продолжать воевать до последнего.

«На самом деле рано или поздно сами украинцы начнут слышать эти слова в ином свете для себя, и им это перестанет нравится», — пояснил Песков.

До этого Оллонгрен говорила, что помощь Украине в конфликте с Россией стала доступным способом сдерживать угрозу со стороны Москвы.

При этом министр обороны Нидерландов добавила, что западные страны будут долго финансировать Украину, поскольку Соединенные Штаты вскоре могут прекратить помогать украинской армии из-за внутренних проблем.

Издание Berlingske писало, что Дания передаст Украине 30 танков Leopard 1 и 15 Т-72.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».