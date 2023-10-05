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Над Белгородской областью был сбит беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

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Shutterstock

Российское Министерство обороны сообщила, что 5 октября над Белгородской областью системами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

«5 октября около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью.», — говорится в сообщении.

4 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и в Белгородском районе работает система противовоздушной обороны.

3 октября Гладков сообщал, что российские средства ПВО вновь уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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