В Кремле отреагировали на прибытие российских военных кораблей в Абхазию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать информацию о дислокации российских военных кораблей Черноморского флота в Абхазии.

«Нет, я никак не могу это комментировать. Вопрос, связанный с дислокацией наших подразделений, наших кораблей. Это компетенция Минобороны», — сказал представитель Кремля.

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявил в интервью газете «Известия», что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение между двумя странами уже подписано.

Глава государства сообщил, что в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и Дня независимости в акваторию Абхазии зашел малый ракетный корабль.

Накануне Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и рассматривает участие в Союзном государстве вместе с Россией и Белоруссией как соответствующее внешнеполитическим целям республики.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.