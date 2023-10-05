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ФТС задержала москвича, который организовал контрабанду военной продукции

ФТС задержала москвича, отправлявшего военную продукцию контрабандой

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ФТС России

Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала инженера оборонно-промышленного комплекса, организовавшего канал контрабанды военной продукции, сообщает Telegram-канал службы.

По данным ФТС, мужчина отправил в США, Японию и страны Европы более 500 посылок на 31 млн рублей.

«Среди военной продукции — транспортные модульные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина работал вместе с подельником, также уроженцем Москвы, организовал интернет-магазин. Через него в течение двух лет он продавал товары военного назначения российского и советского производства.

В отношении инженера возбуждено 12 уголовных дел из-за контрабанды военной продукции. Сейчас он находится под домашним арестом.

До этого суд в Московской области вынес приговор гражданину Китая и жителю Калининграда, которых обвиняли в контрабанде 813 кг янтаря.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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