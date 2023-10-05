Шойгу сообщил о формировании резервных полков из контрактников для войск в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании в составе Вооруженных сил девяти резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы, сформированы в составе Вооруженных сил (ВС) РФ для группировок российских войск в зоне спецоперации.

«Как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, <...> идет их естественное, постоянное пополнение», — рассказал глава оборонного ведомства по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск.

В июне Шойгу сообщал о формировании резервов ВС РФ в составе отдельной армии. Он заявлял, что за сутки контракт с Минобороны подписывают более 1300 человек, то есть формируется целый полк.

Как отмечал военный эксперт Василий Дандыкин, ВС России не будут постоянно находиться в обороне, им нужны свежие силы для наступательных операций.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.