Шойгу рассказал о большом количестве женщин-добровольцев в зоне спецоперации

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу после совещания с командующими группировками в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что в зону проведения специальной военной операции отправляется множество женщин добровольцами, передает ТАСС.

Министр признался, что для него это было большой неожиданностью.

«Большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин», — сказал он.

Шойгу отметил, что во время своей поездки на полигон, где готовятся военнослужащие, он встретил множество девушек из разных регионов Российской Федерации. Глава Минобороны отметил, что они уже прошли подготовку и имеют боевой опыт.

Также министр указал, что девушки, служащие врачами и медработниками, задали ему вопрос о том, что их долго не отправляют в полевые части.

«Не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Также Сергей Шойгу заявил по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск, что за последнее время было набрано 38 тысяч добровольцев для выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.