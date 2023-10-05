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Шойгу рассказал, сколько добровольцев набрали для участия в СВО

Шойгу: в ВС РФ удалось набрать 38 тыс. добровольцев для участия в СВО

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Алексей Куденко/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск, что в российскую армию было набрано 38 тысяч добровольцев для выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минобороны РФ, в качестве добровольцев приходят высокомотивированные люди, которые готовы к выполнению боевых задач.

«Кто-то (из добровольцев. — «Газета.Ru») уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз», — поделился Шойгу.

Министр также особо отметил субъекты РФ, которые проводят активную работу по набору добровольцев, в частности Якутию, где глава республики Айсен Николаев лично занимается набором добровольцев.

5 октября Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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