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Шойгу заслушал доклады командующих

Шойгу в штабе объединенной группировки войск заслушал доклады командующих

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 октября в штабе объединенной группировки войск заслушал доклады командующих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

В ходе встречи министр призвал тщательно подготовить российских военнослужащих по контракту и добровольцев в подразделениях резерва.

Министр также уточнил, что в настоящее время идет активная работа по всем направлениям, которые заранее были запланированы.

Также сообщалось, что в этот день Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

3 октября Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ сообщил, что призывников осенней призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону боевых действий.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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