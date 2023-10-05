Шойгу заслушал доклады командующих

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 октября в штабе объединенной группировки войск заслушал доклады командующих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

В ходе встречи министр призвал тщательно подготовить российских военнослужащих по контракту и добровольцев в подразделениях резерва.

Министр также уточнил, что в настоящее время идет активная работа по всем направлениям, которые заранее были запланированы.

Также сообщалось, что в этот день Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

3 октября Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ сообщил, что призывников осенней призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону боевых действий.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.