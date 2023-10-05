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В Абхазии появился пункт постоянного базирования ВМФ РФ

Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ России

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

На побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение между Россией и Абхазией уже подписано. Об этом заявил в интервью газете «Известия» президент Абхазии Аслан Бжания.

Глава государства сообщил, что в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992–1993 годов и Дня независимости в акваторию Абхазии зашел малый ракетный корабль. Бжания поднялся на борт.

Представители Абхазии и России подписали соглашение, в ближайшее время в Очамчирском районе появится пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ.

Кроме того, Бжания отметил, что Россия продолжает оказывать поддержку, предоставляя возможность специалистам Абхазии проходить повышение квалификации в российских учебных заведениях.

Взаимодействие РФ и Абхазии в плане военно-технического сотрудничества направлено на повышение уровня обороноспособности двух стран, заявил Бжания.

Накануне Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и рассматривает участие в Союзном государстве вместе с Россией и Белоруссией как соответствующее внешнеполитическим целям республики.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Абхазии.

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